Infantino’dan ateşkes çağrısı

Gianni Infantino, dün yapılan resmi yemek öncesinde Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulundu.

Infantino, futbolun bir spordan fazlası olduğunu ifade ederek dünya çapında büyük sosyal etkisi olduğunu belirtti. FIFA Başkanı, futbolun dünyayı birleştirdiğini vurgulayarak, "Hepinizden ricam, Dünya Kupası sırasında 1 ay süreyle geçici bir ateşkesin düşünmenizdir. Siz dünya liderlerisiniz, tarihin gidişatını etkileme yeteneğiniz var. Öyleyse, çatışmaları sona erdirmeye başlamak için bu fırsatı değerlendirelim" ifadelerini kullandı.

FIFA bugün itibariyle 'Futbol Dünyayı Birleştirir' kampanyası başlattı ve tanıtım videosunda dünyaca ünlü futbolcular Ronaldo, Messi, Benzema, Neymar ve Lewandowski de yer aldı.

