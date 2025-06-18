Dünya futbolunun önde gelen liglerinden olan İngiltere Premier Lig'de, 2025-2026 sezonunun fikstürü belli oldu. Buna göre son şampiyon Liverpool, ilk hafta maçında Bournemouth ile evinde karşılaşacak.
Premier Lig’de 2025-2026 sezonu fikstürü yayınlandı ve oynanacak toplam 380 maçın takvimi belli oldu. Geçtiğimiz sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool sahasında Bournemouth ile açılış maçını oynayacak. Manchester City ise deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Sezonu ikinci tamamlayan Arsenal ise Old Trafford’da Manchester United ile mücadele edecek.
Premier Lig’de ilk hafta maçlarında program şöyle:
Liverpool - Bournemouth
Aston Villa - Newcastle United
Brighton & Hove Albion - Fulham
Nottingham Forest - Brentford
Sunderland - West Ham United
Tottenham Hotspur - Burnley
Wolverhampton Wanderers - Manchester City
Chelsea - Crystal Palace
Manchester United - Arsenal
Leeds United - Everton