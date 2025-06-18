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İngiltere Premier Lig'de 2025-26 sezonunu fikstürü belli oldu

İngiltere Premier Lig'de 2025-26 sezonunu fikstürü belli oldu

11:5218/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
IHA
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Premier Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Manchester United-Arsenal maçı oynanacak.
Premier Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Manchester United-Arsenal maçı oynanacak.

Dünya futbolunun önde gelen liglerinden olan İngiltere Premier Lig'de, 2025-2026 sezonunun fikstürü belli oldu. Buna göre son şampiyon Liverpool, ilk hafta maçında Bournemouth ile evinde karşılaşacak.

Premier Lig’de 2025-2026 sezonu fikstürü yayınlandı ve oynanacak toplam 380 maçın takvimi belli oldu. Geçtiğimiz sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool sahasında Bournemouth ile açılış maçını oynayacak. Manchester City ise deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Sezonu ikinci tamamlayan Arsenal ise Old Trafford’da Manchester United ile mücadele edecek.


Premier Lig’de ilk hafta maçlarında program şöyle:


15 Ağustos Cuma

Liverpool - Bournemouth


16 Ağustos Cumartesi

Aston Villa - Newcastle United

Brighton & Hove Albion - Fulham

Nottingham Forest - Brentford

Sunderland - West Ham United

Tottenham Hotspur - Burnley

Wolverhampton Wanderers - Manchester City


17 Ağustos Pazar

Chelsea - Crystal Palace

Manchester United - Arsenal


18 Ağustos Pazartesi

Leeds United - Everton




#İngiltere Premier Lig
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