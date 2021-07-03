Çeyrek finalde Ukrayna'yı farklı mağlup eden İngiltere, yarı finalde Danimarka'nın rakibi oldu. İngiliz futbolcular, Jordan Henderson'un 67. dakikada attığı gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

11 Temmuz 2021'de oynanacak finalin en büyük favorilerinden İngiltere, çeyrek final maçında Ukrayna'yı 4-0'la geçerek yarı finalde turnuvanın sürpriz takımlarından Danimarka ile eşleşti.

7 Temmuz Çarşamba günü oynanacak karşılaşmayı kazanan takım, İtalya-İspanya maçının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

EURO 2020 final yolu.

Karşılaşmadan dakikalar:

Maça hızlı başlayan İngiltere, henüz 4. dakika oynanırken Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçti ve devre bu sonuçla tamamlandı.

Harry Kane'in attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.

İkinci yarının hemen başında İngiltere bu kez de Maguire'nin 47. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Harry Maguire ve Luke Shaw gol sevincinde...

Bu golden 3 dakika sonra İngiltere'nin süper yıldızı Harry Kane tekrar sahneye çıktı ve mücadelede skoru 3-0'a getirerek takımını rahatlatan golü attı.

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Harry Kane attığı ikinci golden kısa bir sonra teknik direktör Gareth Southgate tarafından oyundan alındı.

57. dakikada oyuna dahil olan Jordan Henderson, takımı adına dördüncü golü kaydeden isim oldu.

Oyuna sonradan dahil olan İngiltere'nin 'kaptan' oyuncularından Jordan Henderson, 67. dakikada attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.



