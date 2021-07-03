İngiltere yarı finalde Danimarka'nın rakibi oldu

11 Temmuz 2021'de oynanacak finalin en büyük favorilerinden İngiltere, çeyrek final maçında Ukrayna'yı 4-0'la geçerek yarı finalde turnuvanın sürpriz takımlarından Danimarka ile eşleşti.
7 Temmuz Çarşamba günü oynanacak karşılaşmayı kazanan takım, İtalya-İspanya maçının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmadan dakikalar:
Maça hızlı başlayan İngiltere, henüz 4. dakika oynanırken Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçti ve devre bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarının hemen başında İngiltere bu kez de Maguire'nin 47. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.
Bu golden 3 dakika sonra İngiltere'nin süper yıldızı Harry Kane tekrar sahneye çıktı ve mücadelede skoru 3-0'a getirerek takımını rahatlatan golü attı.
57. dakikada oyuna dahil olan Jordan Henderson, takımı adına dördüncü golü kaydeden isim oldu.