İngiltere'den tarihe geçen gol

EURO 2020 final mücadelesinde İtalya ile İngiltere, Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk dakikalarında İngiltere'nin attığı gol, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihine geçti.
Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin en erken golü
İngiltere, mücadelenin ilk atağında sağ bek Trippier'in ortasında golü buldu. İngilizlerin sol beki Luke Shaw skoru 1-0 yaptığında kronometreler henüz 1 dakika 57. saniyeyi gösteriyordu.
- Bu gol, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri tarihindeki en erken gol oldu. Aynı zamanda Shaw, milli takım kariyerindeki ilk golünü EURO 2020 final mücadelesinde attı.
İngiltere'nin tarihe geçen golü
GOOOOLLL! İNGİLTERE DEV FİNALE GOLLE BAŞLADI. LUKE SHAWWW... 🔥#ITA #ENG #EURO2020 pic.twitter.com/CtIGXREyi6
GOOOOLLL! İNGİLTERE DEV FİNALE GOLLE BAŞLADI. LUKE SHAWWW... 🔥#ITA #ENG #EURO2020 pic.twitter.com/CtIGXREyi6— TRT Spor (@trtspor) July 11, 2021