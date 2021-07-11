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İngiltere'den tarihe geçen gol

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İngiltere ile İtalya karşı karşıya geldi. Mücadele henüz başlarında İngilizlerin Luke Shaw ile bulduğu gol tarihe geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltereden tarihe geçen gol
İngiliz futbolcuların gol sevinci

EURO 2020 final mücadelesinde İtalya ile İngiltere, Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk dakikalarında İngiltere'nin attığı gol, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihine geçti.

Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin en erken golü

İngiltere, mücadelenin ilk atağında sağ bek Trippier'in ortasında golü buldu. İngilizlerin sol beki Luke Shaw skoru 1-0 yaptığında kronometreler henüz 1 dakika 57. saniyeyi gösteriyordu.

  • Bu gol, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri tarihindeki en erken gol oldu. Aynı zamanda Shaw, milli takım kariyerindeki ilk golünü EURO 2020 final mücadelesinde attı.

İngiltere'nin tarihe geçen golü

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