İngiltere'den tarihe geçen gol

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Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olmamalı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kaçamak açıklamalar yapan, geçtiğimiz günlerde "İşte Cumhurbaşkanımız" diye seslenen partiliye "Hele bir dur bakalım" karşılığını veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de "Cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı olmamalı" çıkışında bulunarak adaylığı konusunda bir kez daha net bir yanıt vermedi.