İtalya Süper Kupa yarı finalinde Inter Suudi Arabistan Al-Awwal Park’ta Lazio'yu 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Hakan’lı Inter, İtalya Süper Lig yarı finalinde Riyad’da Lazio ile karşılaştı. Maç Inter’in 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu ve Davide Frattesi’den geldi. Inter - Lazio maç özeti haberimizde.
INTER - LAZİO MAÇ ÖZETİ
INTER - LAZİO MAÇ ÖZETİ
INTER - LAZİO MAÇ SONUCU
INTER - LAZİO MAÇ SONUCU
İTALYA SÜPER KUPA YARI FİNAL SONUÇLARI
İTALYA SÜPER KUPA YARI FİNAL SONUÇLARI
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5 saat önce