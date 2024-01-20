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Spor

İtalya Süper Kupası'nda Hakan'lı Inter, Lazio'yu 3-0 mağlup ederek finale yükseldi

İtalya Süper Kupa yarı finalinde Inter Suudi Arabistan Al-Awwal Park’ta Lazio ile karşılaştı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun da gol kaydettiği maçta Inter rakibini 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Goller dakika 17’ Marcus Thuram, 50’ Hakan Çalhanoğlu (pen.), 87’ Davide Frattesi’den geldi. Inter - Lazio maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:32 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:06 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İtalya Süper Kupa yarı finalinde Inter Suudi Arabistan Al-Awwal Park’ta Lazio'yu 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
İtalya Süper Kupa yarı finalinde Inter Suudi Arabistan Al-Awwal Park’ta Lazio'yu 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Hakan’lı Inter, İtalya Süper Lig yarı finalinde Riyad’da Lazio ile karşılaştı. Maç Inter’in 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu ve Davide Frattesi’den geldi. Inter - Lazio maç özeti haberimizde.

INTER - LAZİO MAÇ ÖZETİ

Inter - Lazio maç özetini izlemek için

INTER - LAZİO MAÇ SONUCU

İTALYA SÜPER KUPA YARI FİNAL SONUÇLARI




#Inter
#Lazio
#İtalya Süper Kupa
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