İtalya Serie A 19. haftasında Inter evinde Hellas Verona’yı konuk etti. Nefes kesen maçta Inter son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı. Verona’da Thomas Henry 90+5’de kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Inter’in golleri Lautaro Martinez ve Davide Frattesi’den geldi. Inter - Hellas Verona maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumu haberimizde.