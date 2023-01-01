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Spor

Inter, derbide Milan'ı farklı yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında Inter, derbi mücadelesinde ağırladığı Milan'ı 5-1 yendi.

00:01 . 17/09/2023 Pazar
AA
Hakan Çalhanoğlu, penaltıdan golünü attı.

Hakan Çalhanoğlu, penaltıdan golünü attı.

Serie A'da yeni sezona 3'te 3 yaparak başlayan iki Milano takımı, derbi mücadelesi için Giuseppe Meazza Stadı'nda kozlarını paylaştı.


Inter, derbide ezeli rakibi Milan'ı 5-1'lik farklı skorla yenerek, ligde bu sezon çıktığı 4. maçından da galibiyetle ayrıldı. Mavi-siyahlı takım, ligde puanını 12'ye çıkartarak, liderlik koltuğunu maç fazlasıyla kaptırdığı Juventus'tan geri aldı.


Lige iyi bir başlangıç yapan Milan ise bu sezonki ilk mağlubiyetini, derbide ağır şekilde yaşadı. Haftayı puansız kapatan Milan, 9 puanla 3. sırada bulunuyor.


Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı karşılaşmada eski takımı Milan'a penaltıdan 1 gol atarken, 81. dakikada yerini Kristjan Asllani’ye bıraktı. Interli taraftarlar, Çalhanoğlu'nu oyundan çıkarken performansından ötürü alkışladı.


Milan taraftarı, "Inter Sirki" koreografisinde Hakan Çalhanoğlu kışkırtmak için Türk bayrağına da yer verdi.


Hakan Çalhanoğlu'nun galibiyet sonrası paylaşımı:
Hakan Çalhanoğlu'nun sosyal medya paylaşımı.







#Inter
#Milan
#Hakan Çalhanoğlu
#derbi
#galibiyet
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