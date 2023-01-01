Inter, derbide Milan'ı farklı yendi

Serie A'da yeni sezona 3'te 3 yaparak başlayan iki Milano takımı, derbi mücadelesi için Giuseppe Meazza Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Inter, derbide ezeli rakibi Milan'ı 5-1'lik farklı skorla yenerek, ligde bu sezon çıktığı 4. maçından da galibiyetle ayrıldı. Mavi-siyahlı takım, ligde puanını 12'ye çıkartarak, liderlik koltuğunu maç fazlasıyla kaptırdığı Juventus'tan geri aldı.

Lige iyi bir başlangıç yapan Milan ise bu sezonki ilk mağlubiyetini, derbide ağır şekilde yaşadı. Haftayı puansız kapatan Milan, 9 puanla 3. sırada bulunuyor.