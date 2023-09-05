Inter Inzaghi ile sözleşme yeniledi

Inter, teknik direktörü Simone Inzaghi'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'nin sözleşmesini yenilemekten mutluluk duyar. Bu yeni anlaşma sayesinde teknik direktör, 2025'e kadar mavi-siyahlıların başında olacak." ifadeleri kullanıldı.