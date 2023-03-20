Ülkede aralarındaki rekabet nedeniyle karşılaşmaları "İtalya Derbisi" olarak anılan Inter ile Juventus, bu kez mavi-siyahlıların sahası Giuseppe Meazza'da kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı konuk ekip, 23. dakikada Filip Kostic'in golüyle maçta 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Inter, beraberlik golü için yüklenirken, Juventus ise kontra-ataklarla gol aradı. Maçta başka gol olmayınca Juventus, Inter’i deplasmanda 1-0 mağlup etti.