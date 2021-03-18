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Inter-Sassuolo maçına koronavirüs engeli

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında oynanması gereken Inter-Sassuolo karşılaşması, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Milano yerel sağlık makamlarının kararıyla ertelendi.

Haber Merkezi AA
Matias Vecino ve Stefan de Vrij koronavirüse yakalandı.
Matias Vecino ve Stefan de Vrij koronavirüse yakalandı.

Inter Kulübü'nden yapılan açıklamada, oyuncular Matias Vecino ve Stefan de Vrij'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından, evlerinde karantinaya alındığı belirtildi.

Milano yerel sağlık makamlarının, yeni Kovid-19 vakaları sebebiyle 21 Mart Pazar gününe kadar her türlü takım çalışmasını durdurduğu, 20 Mart Cumartesi günü oynanması planlanan Inter-Sassuolo maçının ertelenmesine karar verdiği ve oyuncuların da kendi milli takımlarına gitmesini yasakladığı bildirildi.

Açıklamada, takım oyuncularının 22 Mart Pazartesi günü yeniden Kovid-19 testinden geçeceği ifade edildi.

  • Inter Kulübü, dün Sloven kalecisi Samir Handanovic'in, 16 Mart'ta da Danilo D'Ambrosio'nun Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.


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