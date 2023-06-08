Her iki takımda konaklayacağı otele yerleşti.
10 Haziran Cumartesi akşamı Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak olan Inter ve Manchester City kafileleri İstanbul'a geldi.
Ülkelerinden kalkan özel uçaklarla İstanbul Havalimanı'na yarım saat arayla ulaşan takımlar, konaklayacakları otellere geçti. Yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle iki takımın kafileleri, VIP terminalinden çıkarıldı.
Kafileler, uçakların önüne kadar getirilen takım otobüsleriyle havalimanından ayrıldı.
İki takım da yarın Olimpiyat Stadı'nda son idmana çıkacak ve Cumartesi günü maç saatini beklemeye geçecek.