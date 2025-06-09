Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Inter yeni teknik direktörünü açıkladı

Inter yeni teknik direktörünü açıkladı

17:109/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik direktör Cristian Chivu
Teknik direktör Cristian Chivu

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Simone Inzaghi'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen ismi duyurdu.

Serie A ekiplerinden Inter yeni hocasını açıkladı. Simone İnzaghi'den boşalan teknik direktörlük görevine Christian Chivu getirildi.


İtalyan devi Rumen çalıştırıcıyla yapılan anlaşmanın detaylarına yer vermedi.



Futbolculuk kariyerini Inter'de sonlandıran Rumen isim, daha sonrasında teknik adamlık kariyerine İtalyan ekibinin altyapısında başlamıştı.


Son olarak bu sezon Parma'yı çalıştıran Chivu, 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 16 puan topladı.





#Inter
#İtalya Serie A
#Christian Chivu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Emniyet Taban Maaşı ve Rütbelere Göre Polis Maaşları