Inter yeni teknik direktörünü açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Simone Inzaghi'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen ismi duyurdu.
Serie A ekiplerinden Inter yeni hocasını açıkladı. Simone İnzaghi'den boşalan teknik direktörlük görevine Christian Chivu getirildi.
İtalyan devi Rumen çalıştırıcıyla yapılan anlaşmanın detaylarına yer vermedi.
Futbolculuk kariyerini Inter'de sonlandıran Rumen isim, daha sonrasında teknik adamlık kariyerine İtalyan ekibinin altyapısında başlamıştı.
Son olarak bu sezon Parma'yı çalıştıran Chivu, 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 16 puan topladı.