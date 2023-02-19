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Spor

Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter'den yeni sözleşme açıklaması geldi. İtalyan ekibinin açıklamasında "Menajerleriyle görüşme halindeyiz, sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

18:35 . 19/02/2023 Pazar
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Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

İtalyan devi İnter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği merak konusu.

Inter yöneticisi Giuseppe Marotta, sözleşmesi 2024 yazında sona erecek milli futbolcumuz için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

''Sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz''

Marotta "Menajerleriyle görüşme halindeyiz, sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz." dedi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde ise Hakan Çalhanoğlu'nun takımında mutlu olduğu belirtildi.

29 yaşındaki Milli futbolcumuz, bu sezon 22'si Serie A olmak üzere 30 maçta forma giyerken, 3 gol ve 6 asiste imza attı.

Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi maçlarının ise tamamında süre aldı.

Inter'de şimdiye kadar 76 maça çıkan Çalhanoğlu 11 gol 9 asistlik performans sergiledi.


#Inter
#Hakan Çalhanoğlu
#sözleşme
1 saat önce
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Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması
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