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İrfan Buz Sakaryaspor'da kaldı

İrfan Buz Sakaryaspor'da kaldı

11:4522/06/2025, Sunday
AA
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İrfan Buz, Sakaryaspor'un başında 3 maça çıktı.
İrfan Buz, Sakaryaspor'un başında 3 maça çıktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un yeni yönetimi, teknik direktör İrfan Buz ile yola devam kararı aldı.

Sakaryaspor'da teknik direktör İrfan Buz'un görevi devam edecek.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz İrfan Buz ile yapılan görüşmeler sonucunda, birlikte yola devam etme kararı alınmıştır" denildi.


Yeşil-siyahlı ekip, 23 Nisan'da teknik direktörlüğe getirilen İrfan Buz ile ligin son 3 haftasında sahaya çıktığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.


Sakaryaspor Kulübü'nün 8 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulunda ise başkanlığa Muhammet Kıratlı getirilmişti.





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