İrfan Buz Sakaryaspor'da kaldı

Sakaryaspor'da teknik direktör İrfan Buz'un görevi devam edecek.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz İrfan Buz ile yapılan görüşmeler sonucunda, birlikte yola devam etme kararı alınmıştır" denildi.