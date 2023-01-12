Spor PFDKdan İrfan Can Kahveciye 2 maç ceza
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PFDK'dan İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci’ye 2 maç men cezası verdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
İrfan Can Kahveci kaç maç ceza aldı?
İrfan Can Kahveci

PFDK, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'nin cezasını açıkladı.

İrfan Can'a 2 maç ceza

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanan derbi müsabakasında oyuna sonradan giren İrfan Can Kahveci, 86. dakikada Dubois'e yaptığı faul sonra kırmızı kart görmüş ve oyun dışı kalmıştı. PFDK ise İrfan Can Kahveci'ye, Dubois'e yaptığı sert müdahaleden dolayı 2 maç ceza verdiğini açıkladı.

Bu sezon ilk defa kırmızı gördü

Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 24 maçta 6 gol, 3 asist yapmayı başaran İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla, bu sezon ilk defa oyun dışı kaldı.

  • İrfan Can Kahveci, 2022-2023 sezonunda 3 sarı kart, 1'de kırmızı kart gördü.

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