Fenerbahçeli futbolcuda kırık tespit edildi: Tedavisine başlandı

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan fakat sakatlanarak devre arasında yerini Ozan Tufan'a bırakan İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildiği açıklandı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."