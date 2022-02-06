Spor Fenerbahçeli futbolcuda kırık tespit edildi Tedavisine başlandı
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçeli futbolcuda kırık tespit edildi: Tedavisine başlandı

Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin omuz başında non-deplase kırık tespit edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Can Kahvecide kırık tespit edildi
İrfan Can Kahveci, Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başlamıştı.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan fakat sakatlanarak devre arasında yerini Ozan Tufan'a bırakan İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildiği açıklandı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Kadıköy'de kazanan Başakşehir
SPOR
Kadıköy'de kazanan Başakşehir


Türkiyenin en gençve yaşlı şehirleri

Türkiye'nin en genç
ve yaşlı şehirleri

​TÜİK verileri açıkladı.
Hobisiydi işi oldu

Hobisiydi işi oldu

200 ile 2 bin 500 TL arasında satıyor.
Hamdolsun olumsuz bir durum yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli'den CHP'ye afiş tepkisi.

​Saldırı hazırlığındaki 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.

585 personel görev alıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.