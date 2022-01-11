İrfan Can'dan Ahmet Çalık paylaşımı: "Olmadı böyle be kardeşim"

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, bugün Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Çalık’ın vefat haberinin ardından Gençlerbirliği’nden eski takım arkadaşı olan Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci de bir mesaj yayımladı.

İrfan, sosyal medya hesabından, "Ahmet’im, canım kardeşim, kalbi tertemiz güzel kardeşim... Yıllarca hep beraberdik. Yan yana, omuz omuza verdik, sırtımızı birbirimize dayadık. Tanıdığım en karakterli, en temiz insanların başındaydın. Daha söylenecek çok şey var ama üzüntümü anlatamam. Seni böyle yetiştiren güzel ailene teşekkür ederim. Allah başta onlara, sonra hepimize sabır versin. Olmadı böyle be kardeşim. Her zaman aklımızda, kalbimizdesin. Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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İrfan Can Kahveci'nin paylaşımı

SPOR Ahmet Çalık'ın vefatıyla ilgili yürek sızlatan detay

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