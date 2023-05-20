Isco ve Kouame onay bekliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a yurt içinden ve yurt dışından birçok isim öneriliyor. Menajerlerin adeta teklif yağdırdığı siyah-beyazlılarda transferler çok ince elenip sık dokunacak.





Transfer işlerini yürüten sportif direktör Ceyhun Kazancı ve futboldan sorumlu yönetici Emre Kocadağ, gelen teklifleri teknik direktör Şenol Güneş'e iletiyor. Deneyimli çalıştırıcı ise yapacağı analizler sonucunda kararını verecek.





Kartal'a son olarak önerilen iki isim de orta sahadan oldu. 10 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılara, La Liga ekibi Sevilla'dan ayrılan Isco önerildi. Güneş'in, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili karar vereceği ifade edildi.





Isco, 10 numara dışında sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.





Beşiktaş'a önerilen bir başka ismin ise Fransa Ligi'nde Troyes forması giyen 26 yaşındaki Rominigue Kouame olduğu ortaya çıktı. Mali dışında Fildişi vatandaşlığı da bulunan Kouame, merkez orta saha, ön libero ve ihtiyaca göre 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor.















