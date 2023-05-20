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Spor

Isco ve Kouame onay bekliyor

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'a bonservisi elinde olan Isco ve Troyes forması giyen Rominigue Kouame önerildi. Teknik direktör Şenol Güneş bu iki isimle ilgili kararını verecek.

09:25 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Isco bu sezon 19 maça çıktı ve 1 gol 3 asist yaptı. Kouame de 29 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.

Isco bu sezon 19 maça çıktı ve 1 gol 3 asist yaptı. Kouame de 29 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a yurt içinden ve yurt dışından birçok isim öneriliyor. Menajerlerin adeta teklif yağdırdığı siyah-beyazlılarda transferler çok ince elenip sık dokunacak.


Transfer işlerini yürüten sportif direktör Ceyhun Kazancı ve futboldan sorumlu yönetici Emre Kocadağ, gelen teklifleri teknik direktör Şenol Güneş'e iletiyor. Deneyimli çalıştırıcı ise yapacağı analizler sonucunda kararını verecek.


Kartal'a son olarak önerilen iki isim de orta sahadan oldu. 10 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılara, La Liga ekibi Sevilla'dan ayrılan Isco önerildi. Güneş'in, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili karar vereceği ifade edildi.


Isco, 10 numara dışında sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.


Beşiktaş'a önerilen bir başka ismin ise Fransa Ligi'nde Troyes forması giyen 26 yaşındaki Rominigue Kouame olduğu ortaya çıktı. Mali dışında Fildişi vatandaşlığı da bulunan Kouame, merkez orta saha, ön libero ve ihtiyaca göre 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor.





#Beşiktaş
#Isco
#Rominigue Kouame
41 dakika önce
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