Ismael biletleri kesti

Beşiktaş’ta kısa bir süre önce göreve başlayan teknik direktör Valerien Ismael, önümüzdeki sezon için kadro planlarını yapıyor. Bu konuda yönetim kurulu ile sürekli temas halinde olan 46 yaşındaki teknik adam, futbolcuların idmanlardaki performanslarını göz önünde bulunduruyor.

14 oyuncunun sözleşmesi sona erecek olan ve kimin gidip kimin kalacağı henüz netlik kazanmayan Beşiktaş’ta, Valerien Ismael’in raporu belirleyici olacak.

4 futbolcu gidiyor

46 yaşındaki çalıştırıcının olumsuz rapor verdiği isimler arasında 4 oyuncu dikkat çekiyor. Bu sezon sözleşmeleri sona erecek olan Cyle Larin, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal, Ismael’in takımında kendine yer bulamayacak.

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Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon genç ve tecrübeli oyuncuların harmanından oluşan, mücadeleci bir takım kurmak istiyor. Eldeki oyuncuların analizini yapan Ismael, Vida ile uygun şartlarda sözleşme imzalanmasını, Can Bozdoğan’ın bonservisinin alınmasını ve Güven Yalçın’ın da takımda tutulmasını istiyor. Yönetim, bu isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

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