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Ismael Dele Alli'ye güveniyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, henüz istenilen performansı gösteremeyen Dele Alli'yle bir görüşme yaparak, “Benim planlarımda önemli bir yer tutuyorsun. Sana güveniyorum. Oynatmaya devam edeceğim” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ismael Dele Alliye güveniyor
Dele Alli, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 1 gol attı.

Beşiktaş’ta pazar günü oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıkları sürerken, teknik direktör Valerien Ismael de kafasındaki kadroyu oluşturmaya çalışıyor. Fransız teknik adam, sakatlıklar nedeniyle Giresunspor maçında Redmond ve Tayfur gibi isimleri ilk 11’de sahaya sürerken, Trabzonspor maçında ideal kadrosuna dönmeyi planlıyor.

Ismael’in özellikle orta sahada üretkenlikten uzak bir görüntü verilmesine çözüm aradığı ifade edilirken, en çok Dele Alli’ye güvendiği öğrenildi.

Beşiktaş’ın sezon başında İngiliz ekibi Everton’dan büyük beklentilerle kiraladığı 26 yaşındaki oyuncu henüz beklenilen etkiyi gösteremedi.

Ismael’in eleştirilere rağmen uzun süre sahada tuttuğu Dele Alli’ye çok güvendiği ve kafasında planladığı oyun sisteminde İngiliz oyuncunun önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.

"Kaliteni herkes biliyor"

Teknik Direktör Valerien Ismael, Trabzonspor derbisinde Dele Alli’ye kilit bir rol vereceği ve Weghorst’a yakın oynatarak hücum etkinliğini artırmayı planladığı öğrenildi. Son maçlarda ileri uçta yalnız kalan Weghorst’un da bu konuda Beşiktaş teknik heyetinden talepte bulunduğu öğrenildi.

Dele Alli ile bir görüşme yapan Ismael’in, “Şu an sahada istediklerini yapamıyor olabilirsin. Bu senin kaliteden bir şey eksiltmez. Benim planlarımda önemli bir yer tutuyorsun. Sana güveniyorum. Oynatmaya devam edeceğim” dediği öğrenildi.

Valerien Ismael'in Trabzonspor planı: Coşkulu Beşiktaş
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