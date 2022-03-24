Spor İsmael ile 8 maçlık anlaşma
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İsmael ile 8 maçlık anlaşma

Beşiktaş’ın 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı teknik direktör Valerien İsmael’in sezon sonuna kadar göstereceği performans, siyah-beyazlı takımdaki geleceğini belirleyecek. Fransız teknik adamın sözleşmesinde tazminat maddesi olmayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmael ile 8 maçlık anlaşma
Son olarak İngiliz ekibi West Bromwich'i çalıştırmıştı.

Beşiktaş’ta teknik direktörlük konusunda anlaşmaya varılan Fransız çalıştırıcı Valerien İsmael’in yakın zamanda İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Oynattığı 3’lü savunma sistemi ve takımlarının yüksek koşu mesafeleri ön plana çıkan 46 yaşındaki çalıştırıcı için sezon sonuna kadar oynanacak 8 maç kriter olacak. Siyah-beyazlıların 1+1 yıl sözleşme yapmayı planladığı İsmael, bu sezonki performansıyla yeni sözleşmesinin devreye girip girmemesi konusunda fikir verecek.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin zor ikna olduğu İsmael, Trabzonspor maçıyla birlikte farkını hissettirmek istiyor.

Tazminat yok

Beşiktaş’ın önümüzdeki sezonun bütçelerini düşünerek, düşük ücretli bir teknik adam arayışları sonucunda sportif direktör Ceyhun Kazancı tarafından önerilen Valerien İsmael’in, 1.2 milyon Euro yıllık ücret alacağı öğrenildi.

Ücretli sözleşmesinin önümüzdeki yıldan itibaren devreye gireceği, olumsuz bir durumda ise Beşiktaş’tan tazminat talebi olmayacağı da ifade edildi.

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