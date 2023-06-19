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Spor

İsmail Kartal ağır basıyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün camiayı tanıyan bir Türk olacağının açıklanmasının ardından gözler bu ismin kim olacağına çevrildi. İsmail Kartal ve Volkan Demirel ismi öne çıktı. Daha önce de takımı çalıştıran Kartal'ın ağır bastığı ifade edildi.

09:09 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İsmail Kartal - Volkan Demirel

İsmail Kartal - Volkan Demirel

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından, yeni teknik adamın camiayı tanıyan Türk bir isim olacağının açıklanmasıyla gözler bu ismin kim olacağına çevrildi. Öne çıkan adaylar ise Volkan Demirel ve İsmail Kartal olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli yönetim kurulu bugün yapacağı toplantıda bu iki ismi oylayacak.


Volkan Demirel'in teknik direktör olarak fazla tecrübesi bulunmuyor. Bu nedenle 2021-22 sezonunda Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından takımı devralan ve ligi ikinci bitirerek takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan İsmail Kartal öne çıkıyor. Kartal'ın futbolcuları iyi tanıması, Zajc, Crespo, Osayi-Samuel gibi isimlerden üst düzey verim alarak Jorge Jesus'a hazır bir takım bırakması artıları arasında yer alıyor.


Maaş ya da kontrat süresi gibi konuların da iki taraf açısından rahatlıkla aşılabileceği biliniyor. Önümüzdeki yıl seçimli genel kurul olacağı için 1 yıllık sözleşme önerilmesi bekleniyor. İsmail Kartal da teklif bekliyor.


Hatayspor ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan teknik direktör Volkan Demirel ise deprem dönemindeki çabalarıyla Hatay'da herkesin takdirini kazandı ve buradaki görevini yarıda bırakmak istemiyor.





#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Volkan Demirel
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