İsmail Kartal: Becao transferi bitti

Fenerbahçe, Rusya'da Pari Premier Cup hazırlık turnuvası son maçında Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etti.





Fenerbahçe'nin tek golü 72. dakikada yeni transferi Edin Dzeko'dan geldi.





Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'de ki ilk golü:









Pari Premier Cup ilk maçında Zenit ile 0-0 berabere kalmıştı. İkinci maçında Sırp takımlarından Kızılyıldız'a 3-1 mağlup olmuştu. Turnuvanın son maçını da Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup ederek tamamladı.





Maç sonu Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:





'En iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz'

"Buraya gelmek güzeldi. Kamp dönemi bizim için verimli geçti. Bu kampın devamında 26'ındaki maça ve lige en iyi şekilde hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Bazı oyuncuların dönmesi ve Dzeko'nun güzel bir gol atması olumluydu. Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz"





"Bizim bir sistemimiz var ama şartlar, oyunun gidişatı, duruma göre çift forvet, üç forvetle de oynayacağız"





Livakovic - Becao

"Livakovic'in durumu belirsizliğini koruyor. Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti."





10 numarayı dolduracak futbolcu var mı

"Transfer olabilir. Daha transfer dönemi devam ediyor, olabilir. Ama şu anda bizim orada oyuncularımız var. Yönetimle sürekli konuşuyoruz. Duruma göre, kendi sistemimize göre her şeyi değerlendiriyoruz. Olabilir de, zaman içinde yaşayarak göreceğiz"



















