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Spor

İsmail Kartal: Hala grubun lideriyiz

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu. Yenilgiyi değerlendiren teknik direktör İsmail Kartal, "Hala grubun lideriyiz. Önümüze bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

01:34 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 01:35 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
İsmail Kartal

İsmail Kartal

Fenerbahçe Konferans Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu. Yenilgi sonrası konuşan teknik direktör İsmail Kartal maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


İsmail Kartal'ın açıklamaları:

'Hala grubun lideriyiz'

"Aslında maça iyi başladık, fena başlamadık. Oyunun başında 1-2 tane net pozisyon vardı, değerlendiremedik. Sonra oyunda rakip takım dengeyi buldu ve 1 gol buldu. Devreyi bu şekilde kapattık. İkinci yarıya iyi başlayan ve toparlayan taraf bizdik. Top bizde olsa da, çok fazla pas yapsak da çok fazla gol pozisyonu üretemedik. Rakip de 1-0'ı korumak için iyi savunma yaptılar. Kontradan buldukları 2. golle maçı kaybettik. Üzgünüz. Bu soğukta buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Hala grubun lideriyiz. Önümüze bakıyoruz"


'Güzel bir performans sergiledi'

"Yusuf sezon başından beri ara ara antrenmanlara geliyordu. Altyapıyla koordineli bir şekilde gidiyoruz. Hem altyapıdaki oyuncuları ne var ne yok taramak hem de a takıma bir oyuncu monte eder miyiz diye düşünüyorduk. Yusuf'u böyle zorlu bir maçta şans verdik. Ona ne kadar güvendiğimizi gösterdik. Hataları olsa da 17 yaşında bir evladımız. Güzel bir performans sergiledi. Kendisini tebrik ederim"






#UEFA Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
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