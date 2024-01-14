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Spor

İsmail Kartal: Hücumu düşünmek zorundayız

Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Galibiyeti değerlendiren teknik direktör İsmail Kartal, "Zemin oyun anlamında bize müsaade etmedi. Oyuncularım oynamak istediler, daha iyisi için mücadele ettiler. 1-0 kazandık" ifadelerini kullandı.

22:04 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
İsmail Kartal
İsmail Kartal

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.


Karşılaşma sonrası teknik direktör İsmail Kartal galibiyeti değerlendirdi.


İsmail Kartal'ın açıklamaları:
'Daha farklı kazanabilirdik'

"Bugün kazanmak için geldik. Maç başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. Rakibimiz uzun toplarla kontradan sonuca gitmek istediğini tahmin ediyorduk. Biz çok daha iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız, zemin oyun anlamında bize müsaade etmedi. Oyuncularım oynamak istediler, daha iyisi için mücadele ettiler. 1-0 kazandık, daha farklı kazanabilirdik. 3 puan için mutluyuz"


'Hücumu düşünmek zorundayız'

"Biz hücum yaparken savunma, savunma yaparken hücumu düşünmek zorundayız. Oyuncularım her iki görevi de yerine getirdiler. Rakibe çok pozisyon vermedik. Oyundaki topla oynama üstünlüğü, rakip ceza sahasına 40 küsür kere girmişiz. Birkaç pozisyon daha vardı, gol yapabilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için çok mutluyum"






#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Gaziantep FK
13 saat önce
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