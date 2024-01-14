İsmail Kartal: Hücumu düşünmek zorundayız

"Bugün kazanmak için geldik. Maç başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. Rakibimiz uzun toplarla kontradan sonuca gitmek istediğini tahmin ediyorduk. Biz çok daha iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız, zemin oyun anlamında bize müsaade etmedi. Oyuncularım oynamak istediler, daha iyisi için mücadele ettiler. 1-0 kazandık, daha farklı kazanabilirdik. 3 puan için mutluyuz"

"Biz hücum yaparken savunma, savunma yaparken hücumu düşünmek zorundayız. Oyuncularım her iki görevi de yerine getirdiler. Rakibe çok pozisyon vermedik. Oyundaki topla oynama üstünlüğü, rakip ceza sahasına 40 küsür kere girmişiz. Birkaç pozisyon daha vardı, gol yapabilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için çok mutluyum"