İsmail Kartal imzaya kaldı

Yönetim içerisinde yapılan değerlendirmede de uzun yıllar yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak çalışan 62 yaşındaki çalıştırıcının en doğru aday olarak görülüyor. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin son iki şampiyonluğunda yardımcı antrenör olarak, 2014'teki Süper Kupa'yı kazanırken, teknik direktörü olarak da 2021-22 sezonunda da kısa sürede olumlu işlere imza atmıştı.