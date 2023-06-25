İsmail Kartal imzaya kaldı

Abdullah Avcı - İsmail Kartal
Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün gelecek hafta açıklanacağı tahmin ediliyor. Sarı-lacivertli takımda ismi ön plana çıkan İsmail Kartal'ın üçüncü döneminin başlamasının kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Yönetim içerisinde yapılan değerlendirmede de uzun yıllar yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak çalışan 62 yaşındaki çalıştırıcının en doğru aday olarak görülüyor. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin son iki şampiyonluğunda yardımcı antrenör olarak, 2014'teki Süper Kupa'yı kazanırken, teknik direktörü olarak da 2021-22 sezonunda da kısa sürede olumlu işlere imza atmıştı.
Yönetim teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptı ve değerlendirme yapıldı. Ancak camia içerisinden Abdullah Avcı'ya büyük tepki var. Bu nedenle Avcı isminin olma ihtimali oldukça zayıf.