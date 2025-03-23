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İsmail Kartal İran Ligi'ne damga vurdu! Ayın hocası seçildi

İsmail Kartal İran Ligi'ne damga vurdu! Ayın hocası seçildi

10:2523/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
DHA
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Asya Şampiyonlar Ligi (AFC) B grubu maçları kapsamında, İran'ın Persepolis Tahran takımı, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı ile başkent Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda karşılaştı. Persepolis teknik direktörü İsmail Kartal, maçı yedek kulübesinden izledi.
Asya Şampiyonlar Ligi (AFC) B grubu maçları kapsamında, İran'ın Persepolis Tahran takımı, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı ile başkent Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda karşılaştı. Persepolis teknik direktörü İsmail Kartal, maçı yedek kulübesinden izledi.

İran Ligi takımlarından Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, ayın teknik direktörü ünvanına layık görüldü.

İran Ligi'nde İsmail Kartal'ın yükselişi devam ediyor. Oynattığı futbol ile Persepolis taraftarlarının yanı sıra tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan İsmail Kartal ayın teknik direktörü seçildi.


Ödülü alan Kartal yaptığı açıklamada “Pozitif futbol oynamak ve bu kültürü yerleştirmek istiyorum” dedi.


Kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür eden deneyimli teknik adam “Ödülü bana veren , oy kullanan teknik direktörlere, takım kaptanlarına ve İran'daki tüm futbol taraftarlarına layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Bizim hedefimiz, İran'da pozitif futbol oynatmak, futbol kültürü yaratmak, bugün dünyadaki pozitif futbolu Persepolis takımına adapte etmek. Takımımız bunun sinyalini veriyor. İnşallah çalışarak çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Pozitif futbol oynamak ve bu kültürü yerleştirmek istiyorum. Pozitif futbol oynayarak taraftarımızı mutlu etmek istiyorum. Bütün İran taraftarlarına iyi futbol oynayarak onlara bizim bir oyun kültürümüz olduğunu göstermeyi istiyorum. Bunların olması için de güzel zeminlerde antrenman yapmak, zemini iyi olan statlarda futbol oynamak. En önemli unsurlardan bir tanesi. Mutlu, huzurlu başarılı bir yıl İran halkının olsun. Aynı zamanda Persepolis taraftarının olsun” şeklinde konuştu.



#İsmail Kartal
#Persepolis
#İran

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