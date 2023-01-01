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Spor

İsmail Kartal: Kaldığımız yerden devam

Ligde ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan maçlardaki galibiyet serisine vurgu yapan teknik direktör İsmail Kartal, "Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin, birbirimize sarılmalıyız, destek olmalıyız. Ciddiyeti ve disiplini elden bırakmayacağız, oyun kalitemizdeki gelişimimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

10:23 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sarı-lacivertliler Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

Sarı-lacivertliler Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Kaldığımız yerden devam etmek için hazırız. Fenerbahçe hepimizin" açıklamasında bulunarak camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Ligdeki ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan maçlardaki galibiyet serisine vurgu yapan Kartal, "Biz camia olarak birlik olduğumuz zaman aşamayacağımız engel bulunmuyor. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin, birbirimize sarılmalıyız, destek olmalıyız. Fenerbahçe formasını giyen oyuncu da en iyi oyuncudur. Zorlu bir periyot bizi bekliyor. Bu zorlu periyotta rehavete girmeden, kaldığımız yerden kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Ciddiyeti ve disiplini elden bırakmayacağız, oyun kalitemizdeki gelişimimizi sürdüreceğiz. Ligde Antalyaspor maçı ardından Konferans Ligi'nde Nordsjaelland maçında sahadan galibiyetle ayrılarak kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Hedef Konferans'ta liderlik

İsmail Kartal milli ara sonrası 22 günde oynayacakları 7 maçta hedefi belirledi. Tecrübeli teknik adam, lig ve Avrupa Konferans Ligi'ndeki zorlu periyodu en az kayıpla geçmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynayacağı 5 maçta 13 puan hedefliyor. Bu maçlarda sergileyeceği performansla rakiplerine güçlü bir mesaj vererek, bir sonraki milli araya da lider girmek istiyor. Ayrıca Konferans Ligi'nde oynayacağı 2 maçı da kazanarak grupta lider olmak istiyor.





#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Süper Lig
#Konferans Ligi
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