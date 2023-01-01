İsmail Kartal: Kaldığımız yerden devam

Ligdeki ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan maçlardaki galibiyet serisine vurgu yapan Kartal, "Biz camia olarak birlik olduğumuz zaman aşamayacağımız engel bulunmuyor. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin, birbirimize sarılmalıyız, destek olmalıyız. Fenerbahçe formasını giyen oyuncu da en iyi oyuncudur. Zorlu bir periyot bizi bekliyor. Bu zorlu periyotta rehavete girmeden, kaldığımız yerden kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Ciddiyeti ve disiplini elden bırakmayacağız, oyun kalitemizdeki gelişimimizi sürdüreceğiz. Ligde Antalyaspor maçı ardından Konferans Ligi'nde Nordsjaelland maçında sahadan galibiyetle ayrılarak kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.