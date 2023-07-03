İsmail Kartal KAP'a bildirildi

Sarı-lacivertliler İsmail Kartal yönetiminde çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'de üçüncü İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertli kulüp, 62 yaşındaki çalıştırıcıyla sözleşme imzalandığını bildirdi.
Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.
Fenerbahçe'nin son iki şampiyonluğunda yardımcı antrenör olarak görev yapan İsmail Kartal, daha önce iki ayrı dönemde de sarı-lacivertli takımın direktörlüğünü üstlenmişti.