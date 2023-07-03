İsmail Kartal KAP'a bildirildi

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe, Dzeko ve Kent'in ardından kadrosunu takviye etmek için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Sarı-lacivertliler; orta sahaya Atletico Madrid'den Lemar, Tottenham'dan Ndombele, ön liberoya Dortmund'dan Emre Can, sağ kanada Tottenham'la sözleşmesi biten Moura, kale için de bonservisi elinde olan De Gea için temasa geçti.