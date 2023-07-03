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Spor

İsmail Kartal KAP'a bildirildi

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

14:38 . 3/07/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Sarı-lacivertliler İsmail Kartal yönetiminde çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertliler İsmail Kartal yönetiminde çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de üçüncü İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertli kulüp, 62 yaşındaki çalıştırıcıyla sözleşme imzalandığını bildirdi.


Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.


Fenerbahçe'nin son iki şampiyonluğunda yardımcı antrenör olarak görev yapan İsmail Kartal, daha önce iki ayrı dönemde de sarı-lacivertli takımın direktörlüğünü üstlenmişti.




#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Ali Koç
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