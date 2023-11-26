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Spor

İsmail Kartal: Oyuncularım sahaya karakter koydu

Fenerbahçe kendi evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Galibiyeti değerlendiren teknik direktör İsmail Kartal, "Zor geçeceğini biliyorduk. 1-0 geriden geldik, oyuncularım sahaya karakter koydu" ifadelerini kullandı.

21:45 - 26/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Teknik direktör İsmail Kartal

Teknik direktör İsmail Kartal

Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Galibiyet sonrası teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


İsmail Kartal'ın açıklamaları:
'Önemli eksiklerle maça çıktık'

"Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Karagümrük çıkıştaydı. Süper Lig'de en çok milli takıma oyuncu veren takım Fenerbahçe. 13 oyuncu verdik, 3-4 günde bir maç oynuyorlar. Bu kolay değil. Ben sakatlıklara, eksiklere hiçbir zaman sığınmadım. Maalesef, bugün de önemli eksiklerle maça çıktık. Onların yerine oynayan oyuncularım da ellerinden geleni yaptı"


'Oyuncularım karakter koydu'

"Bu maçı kazanmak çok önemliydi. 1-0 geriden geldik, oyuncularım karakter koydu. Devre arası soyunma odasında konuştuk. Sadece işimizi yapmamız gerektiğini ve oyuna ağırlığımızı koymamız gerektiğimi anlattım. Onlar da ikinci yarıya iyi başladı. Maçın başından sonuna kadar da takımı destekleyen taraftarlara teşekkür ederim"


Stoper transferi hakkında

"Şu an için oyuncu arayışımız yok. Oyuncularımız yavaş yavaş dönüyor. Ancak yine başkan ile konuşuruz"









#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Fatih Karagümrük
2 saat önce
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