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Spor

İsmail Kartal: Şok goller yedik

Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Mağlubiyet sonrası konuşan teknik direktör İsmail Kartal, beklemedikleri anlarda şok goller yediklerini belirtti.

22:09 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 22:10 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İsmail Kartal

İsmail Kartal

Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Teknik direktör İsmail Kartal maç sonu basın toplantısında konuştu.


İsmail Kartal'ın açıklamaları:

'Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik'

"Maça iyi başladık, hemen oyunun başında baskılı oynadık. İlk yarı bir kere kalemize geldiler ve o top gol oldu. İlk yarı rakip ceza alnında 22 kez topla buluştuk. İkinci yarı beklemediğimiz şekilde üst üste 2 gol yedik ve bu bizi şok etti. Oyuna ağırlığımızı koyarak iki gol atabildik penaltıdan. Başka pozisyonlar da vardı ama olmadı. Rakip takım zaman zaman oyunu yavaşlattı. Geriden uzun toplarla pozisyon aradılar. Bunları biliyorduk, çalıştık. Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik.


'Yolumuza devam edeceğiz'

10 kişi maçı bırakmadık. Yolumuza devam edeceğiz. Bu maçtan bir ders çıkartıp önümüze bakacağız. Adana Demirspor maçı için erken. Elimizdeki oyunculara bakacağız ve hazırlanacağız. Ondan önde Ludogorets maçı var. Sonrasında Adana Demirspor maçına da hep birlikte hazırlanacağız"


Sakatlıkların durumu

"Djiku ve Fred, Adana Demirspor maçına dönebilir. Becao'nun durumu uzun sürecek"






#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Trabzonspor
#Süper Lig
1 saat önce
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