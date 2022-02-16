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İsmail Kartal'dan Mergim Berisha'ya destek

Bir araya geldiği Mergim Berisha'ya moral veren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Gol atmak forvetlerin en çok istediği şeydir, gollerin de gelecektir. Fenerbahçe’ye katkıda bulunma arzusu içinde devam etmelisin” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Kartaldan Mergim Berishaya destek
Berisha'nın gol sevinci

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alman golcü Mergim Berisha ile bir görüşme yaparak, kendisine moral verdi.

"Sana fazlasıyla ihtiyacım olacak”

Gol atmanın golcülerin en çok istediği şey olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, kariyerine saygı duyduğunu söyleyerek, “Gol atmayı ne kadar çok istediğini biliyorum. Gol atamadığın için yıprandın. Fenerbahçe için mücadele etmek zorundasın, takıma katkıda bulunmak arzusu içinde devam etmelisin. Sende bu kalite var, sadece futbola konsantre ol, goller de gelecektir. Sahada hiçbir şekilde mücadeleden kaçmadan, şut atmaya, yine gol pozisyonuna girmeye devam etmelisin. Sana fazlasıyla ihtiyacım olacak” ifadelerini kullandı.

5 milyon euroya alınmıştı

Fenerbahçe’de gol yollarında etkili olması için büyük umutlarla transfer edilen Berisha süre aldığı maçlarda sergilediği performansla kayıpları oynuyor. Salzburg’dan sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan 23 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde çıktığı 14 maçta sadece 3 gol atabildi, kaçırdığı gollerle taraftarların büyük tepkisini çekti.

  • Berisha, maç başına 1.6 şut çekerken, 0.5 gibi oldukça düşük isabetli şut istatistiğiyle oynuyor. Berisha’nın şutları gole çevirme oranı da oldukça düşük.

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