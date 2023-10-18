İsmail Kartal'dan rotasyona devam

UEFA Avrupa Konferans Ligi ve ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçlarda rotasyon yaparak kadrodaki tüm oyunculara şans veriyor. Buna rağmen sarı-lacivertli takımın oyun anlayışı değişmiyor ve kazanmaya devam ediyor. Bunu da kadro derinliği sayesinde yapıyor.





Kadro derinliği sayesinde fazla yük binen oyuncularını dinlendiren Kartal, olası sakatlıkların da önüne geçiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, ligde ve Avrupa Konferans Ligi'nde farklı bir 11 ile takımını sahaya çıkaracak. Böylece tüm oyuncularını hazır tutmayı planlayan Kartal bundan sonra oynayacakları Konferans Ligi, lig ve Türkiye Kupası maçlarında rotasyon yapmaya devam edecek.





Yedeklerle çok ilgileniyor

Teknik direktör İsmail Kartal, yedek kaldığı için mutsuz olan oyuncularla konuşarak, mental anlamda hazır tutmak için çaba gösteriyor. Kulübenin çok önemli olduğunu vurgulayan başarılı çalıştırıcı, yedeklerin maçın gidişatını değiştirecek futbolcular olmasını istiyor.























