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İsmail Kartal'dan Ahmet Çalık açıklaması: Biz transfer etmiştik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık hakkında konuştu. Kartal, "Ahmet Çalık, inançlı bir çocuktu. Alt yapıdan oyunculara krampon alıyordu, harçlık veriyordu" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Kartalın Ahmet Çalık hakkındaki sözleri herkesi duygulandırdı
Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, 11 Ocak Salı günü geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti. Katıldığı bir televizyon kanalında genç futbolcu hakkında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, herkesi duygulandırdı.

"Altyapıdaki çocuklara harçlık verirdi"

Ahmet Çalık'ın çok saygılı bir insan olduğunu belirten Kartal, "Geçen sezon Hilmi Kulluk başkanla beraber Ahmet Çalık'ı transfer ettik. Bu konuda kendisi çok büyük fedakarlıklar yaptı. Gayet de güzel gidiyordu. Bir insan olarak çok düzgün saygılı bir insandı. Bulunduğu ortamda herkese saygı duyuyordu. Ara ara altyapıdan oyuncular çağırarak onları etrafına alıp yemeklere götürüyordu. Onlara abilik yapıyordu. Onlara destek oluyordu. İnançlı bir çocuktu. Gerçekten çok üzgünüm. Alt yapıdan gelen çocuklara krampon alıyordu, harçlık veriyordu. Türk futbolu ve Konyaspor camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

  • Ahmet Çalık kimdir?
  • 26 Şubat 1994'te Ankara'da doğan Ahmet Çalık, futbola Gençlerbirliği Altyapısı'nda başlamıştı. Daha sonra A Takım'a yükselen Çalık, 2017 yılında 2.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanan Ahmet Çalık, 2020 yılında Konyaspor'un yolunu tutmuştu. 8 defa da A Milli Takım forması giyen 27 yaşındaki genç stoper, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

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Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
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Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çalık için Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İlhan Palut, Çalık'ın takım arkadaşları, birlikte futbol oynadığı eski takım arkadaşları, çalıştığı teknik adamlar, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımları ile spor camiasından çok sayıda isim de cenaze programında yer aldı.

Genç yaşta hayatını kaybeden futbolcunun ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Türk bayrağı ve Ahmet Çalık'ın oynadığı takımların forma ve atkıları, tabuta bırakıldı. Çalık'ın cenazesi daha sonra Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti. Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.


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