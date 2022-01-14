İsmail Kartal'dan Ahmet Çalık açıklaması: Biz transfer etmiştik

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, 11 Ocak Salı günü geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti. Katıldığı bir televizyon kanalında genç futbolcu hakkında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, herkesi duygulandırdı.

"Altyapıdaki çocuklara harçlık verirdi"

Ahmet Çalık'ın çok saygılı bir insan olduğunu belirten Kartal, "Geçen sezon Hilmi Kulluk başkanla beraber Ahmet Çalık'ı transfer ettik. Bu konuda kendisi çok büyük fedakarlıklar yaptı. Gayet de güzel gidiyordu. Bir insan olarak çok düzgün saygılı bir insandı. Bulunduğu ortamda herkese saygı duyuyordu. Ara ara altyapıdan oyuncular çağırarak onları etrafına alıp yemeklere götürüyordu. Onlara abilik yapıyordu. Onlara destek oluyordu. İnançlı bir çocuktu. Gerçekten çok üzgünüm. Alt yapıdan gelen çocuklara krampon alıyordu, harçlık veriyordu. Türk futbolu ve Konyaspor camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Ahmet Çalık kimdir?

26 Şubat 1994'te Ankara'da doğan Ahmet Çalık, futbola Gençlerbirliği Altyapısı'nda başlamıştı. Daha sonra A Takım'a yükselen Çalık, 2017 yılında 2.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanan Ahmet Çalık, 2020 yılında Konyaspor'un yolunu tutmuştu. 8 defa da A Milli Takım forması giyen 27 yaşındaki genç stoper, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

SPOR Konyaspor'dan vefat eden Ahmet Çalık için takdir gören hamle

SPOR Ahmet Çalık'ın kaza görüntüleri ortaya çıktı

SPOR Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, Ahmet Çalık'ın hayalini açıkladı