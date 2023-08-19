İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi Dusan Tadic

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dusan Tadic, teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'deki vazgeçilmezi oldu. Tecrübeli teknik adam, Sırp yıldıza sarı-lacivertli takımın oynadığı 5 maçta da ilk 11'de forma verdi. Tadic, 5 maçta da skora katkı sağlarken 2 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu.





Takım arkadaşlarına liderlik yapan Tadic, oyun içinde sürekli onlarla iletişim halinde kalarak sahadaki liderliği ele aldı. Tadic, saha dizilişi konusunda da arkadaşlarına uyarılarda bulunuyor.













Szymanski presle boğuyor





Sarı-lacivertlilerde göz dolduran yeni isimlerden biri de Polonyalı orta saha Szymanski olarak öne çıkıyor. Sıradan 10 numaradan farklı bir oyun tarzına sahip olan Szymanski, 3. bölgede rakip savunma oyuncularına baskı yaparak top kapıyor. Şut özelliği çok iyi olan Szymanski antrenman sonrası ekstra çalışıyor. Maribor ile oynanan ilk maçta 2 asist yapan Szymanski, rövanşta da 1 gol kaydetti. Başarılı oyuncu sarı lacivertli formayla 5 karşılaşmada şu ana kadar 2 gol ve 3 asiste ulaştı.









Müthiş vurdu, farkı 2'ye çıkardı. 🚀



S e b a s t i a n S z y m a n s k i 💪



pic.twitter.com/AUkvk6xn3n — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 17, 2023





Yenilerden 18 gole katkı





Fenerbahçe'de kadroya yeni katılan isimler genel olarak sergiledikleri performansla dikkatleri çekiyor. Sarı-lacivertli ekibin bu sezon kadrosuna kattığı yeni transferleri şu ana kadar yapılan 5 resmi maçta 10 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek toplamda 18 gole katkı sağladı. Dusan Tadic 3 gol ve 2 asist, Dzeko 3 gol ve 2 asist, Szymanski 2 gol ve 3 asist, Ryan Kent 1 gol ve 1 asist, Rodrigo Becao da 1 gol kaydetti. Bu isimlerin uyum sürecini kısa sürede atlatmaları camiayı sevindirdi.























