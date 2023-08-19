|
Spor

İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi Dusan Tadic

Fenerbahçe'nin sezon öncesinde kadrosuna kattığı Sırp yıldız Dusan Tadic, teknik direktör İsmail Kartal'ın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Sarı-lacivertli takımın 5 resmi maçında da ilk 11'de çıkan Tadic, sahada oyunu ve dizilişleri yönlendirirken toplamda 5 gole de katkı sağladı.

10:32 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Tadic, saha içinde takıma liderlik yapıyor.

Tadic, saha içinde takıma liderlik yapıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dusan Tadic, teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'deki vazgeçilmezi oldu. Tecrübeli teknik adam, Sırp yıldıza sarı-lacivertli takımın oynadığı 5 maçta da ilk 11'de forma verdi. Tadic, 5 maçta da skora katkı sağlarken 2 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu.


Takım arkadaşlarına liderlik yapan Tadic, oyun içinde sürekli onlarla iletişim halinde kalarak sahadaki liderliği ele aldı. Tadic, saha dizilişi konusunda da arkadaşlarına uyarılarda bulunuyor.




Szymanski presle boğuyor

Sarı-lacivertlilerde göz dolduran yeni isimlerden biri de Polonyalı orta saha Szymanski olarak öne çıkıyor. Sıradan 10 numaradan farklı bir oyun tarzına sahip olan Szymanski, 3. bölgede rakip savunma oyuncularına baskı yaparak top kapıyor. Şut özelliği çok iyi olan Szymanski antrenman sonrası ekstra çalışıyor. Maribor ile oynanan ilk maçta 2 asist yapan Szymanski, rövanşta da 1 gol kaydetti. Başarılı oyuncu sarı lacivertli formayla 5 karşılaşmada şu ana kadar 2 gol ve 3 asiste ulaştı.




Yenilerden 18 gole katkı

Fenerbahçe'de kadroya yeni katılan isimler genel olarak sergiledikleri performansla dikkatleri çekiyor. Sarı-lacivertli ekibin bu sezon kadrosuna kattığı yeni transferleri şu ana kadar yapılan 5 resmi maçta 10 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek toplamda 18 gole katkı sağladı. Dusan Tadic 3 gol ve 2 asist, Dzeko 3 gol ve 2 asist, Szymanski 2 gol ve 3 asist, Ryan Kent 1 gol ve 1 asist, Rodrigo Becao da 1 gol kaydetti. Bu isimlerin uyum sürecini kısa sürede atlatmaları camiayı sevindirdi.







#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Dusan Tadic
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) soru dağılımı, soru sayısı, geçerlilik süresi