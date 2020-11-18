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İspanya-Almanya 6-0 maç özeti izle

İspanya, Almanya'yı sahadan sildi: Tarihi hezimet (ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında İspanya, Almanya'yı 6-0 mağlup etti. Mücadelede İspanyol oyuncu Ferran Torres, hat-trick yaparken tarih geçti. İspanya-Almanya maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
İspanya-Almanya maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

İspanya-Almanya maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftası 8 maçla başladı. Günün öne çıkan karşılaşmasında İspanya, sahasında Almanya'yı konuk etti. Mücadeleyi İspanya 6-0 gibi farklı bir skorla geçti ve A Ligi 4. Grup'ta 11 puanla lider olarak UEFA Uluslar Ligi finallerine kaldı. Bu sonuç aynı zamanda Almanya'nın tarihindeki en farklı mağlubiyetlerinden birisi oldu.

Ferran Torres hat-trick yaptı

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Alvaro Morata, 33, 55 ve 71. dakikalarda Ferran Torres, 38. dakikada Rodri, 89. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.

Ferran Torres tarihe geçti

Almanya karşısında hat-trick yapan Manchester City'nin 20 yaşındaki oyuncusu Ferran Torres böylece 2001 yılında Michael Owen'ın ardından panzerlere karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Ferran Torres aynı zamanda Almanya'ya karşı İspanya adına hat-trick yapan ilk isim oldu.

İspanya-Almanya maç özeti izle


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