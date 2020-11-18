İspanya, Almanya'yı sahadan sildi: Tarihi hezimet (ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftası 8 maçla başladı. Günün öne çıkan karşılaşmasında İspanya, sahasında Almanya'yı konuk etti. Mücadeleyi İspanya 6-0 gibi farklı bir skorla geçti ve A Ligi 4. Grup'ta 11 puanla lider olarak UEFA Uluslar Ligi finallerine kaldı. Bu sonuç aynı zamanda Almanya'nın tarihindeki en farklı mağlubiyetlerinden birisi oldu.

Ferran Torres hat-trick yaptı

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Alvaro Morata, 33, 55 ve 71. dakikalarda Ferran Torres, 38. dakikada Rodri, 89. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.

Ferran Torres tarihe geçti

Almanya karşısında hat-trick yapan Manchester City'nin 20 yaşındaki oyuncusu Ferran Torres böylece 2001 yılında Michael Owen'ın ardından panzerlere karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Ferran Torres aynı zamanda Almanya'ya karşı İspanya adına hat-trick yapan ilk isim oldu.

İspanya-Almanya maç özeti izle

Babel kadrodan çıkarıldı, ülkesinde kaldı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı kadrosuna dahil edilmedi.Hollanda Milli Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Babel'in, Polonya kafilesinde yer almayacağı ve Hollanda'da kalacağı belirtildi.Hollanda'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması için Polonya'ya 22 oyuncu ile seyahat edeceği ifade edildi.Arda Turan açıkladı: Hastanede tedavi altındayımGalatasaray'da vaka sayısı 5'e yükseldi