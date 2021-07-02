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İspanya turnuvanın sürpriz takımı İsviçre'yi penaltılarla eledi

İspanya, penaltı atışları sonucunda İsviçre'yi mağlup etti ve EURO 2020'de yarı finale yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanya turnuvanın sürpriz takımı İsviçreyi penaltılarla eledi
İspanyalı futbolcuların galibiyet sevinci.

EURO 2020 çeyrek finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta İspanya, İsviçre'ye penaltı atışlarında 3-1 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.

8'inci dakikada İspanya öne geçti. Koke'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Jordi Alba'nın vuruşunda meşin yuvarlak Zakaria'ya çarpıp filelere gitti: 0-1.

68'inci dakikada İsviçre beraberliği yakaladı. İspanya savunmasında Laporte ile Pau Torres arasındaki anlaşmazlık sonucunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Freuler, pasını müsait pozisyondaki Shaqiri'ye çıkardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

77'nci dakikada İsviçre'de Freuler, Moreno'ya yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca uzatma bölümüne gidildi.

15'er dakikalık 2 uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük sağlayan İspanya, adını yarı finale yazdırdı.

  • İspanya, yarı finalde 6 Temmuz Salı günü Wembley'de Belçika-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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