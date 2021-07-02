İspanya turnuvanın sürpriz takımı İsviçre'yi penaltılarla eledi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'temel atmama ve musluk açılışı töreni' göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, muhalefete göndermede bulunarak, "Musluk açılışlarıyla, temel atmama törenleriyle milletin karşısına çıkarlarken, biz toplam bedeli 2 milyar 600 milyon liralık yatırımı Sakarya'nın hizmetine sunduk" dedi. Erdoğan bugün açıklanan ihracat rakamlarını işaret ederek, "Bu gidişle yıl sonuna kadar bir rekor kırabilir" ifadelerini kullandı.