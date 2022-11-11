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İspanya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek İspanya Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı. 18 yaşındaki Gavi, İspanya formasıyla Dünya Kupası'na giden en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

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Haber Merkezi AA
İspanyanın Dünya Kupası kadrosunda hangi futbolcular var?
Gavi, İspanya Milli Takım formasıyla 12 maça çıktı ve 1 gol attı.

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) Madrid'deki merkez binasında basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Luis Enrique, Katar'a götüreceği milli futbolcuların isimlerini basınla paylaştı.

Barcelona'da forma giyen 18 yaşındaki "Gavi" lakaplı Pablo Martin Paez Gavira, şimdiye kadar İspanya milli formasıyla Dünya Kupası'na giden en genç futbolcu olarak dikkat çekti.

Teknik direktör Enrique, takımına tam güven duyduğunu ve en iyi dönemde bu turnuvaya katıldıklarını vurgulayarak, "Burada bir takım meydana getirdik ve Katar'da sonuna kadar mücadele vereceğimize tamamen eminim. Futbol oyunumuzu değiştirmeyeceğiz. Top çalmada agresif ve hücumda çok daha cesur oynayacağız" ifadelerini kullandı.

İspanya, tarihindeki tek Dünya Kupası şampiyonluğunu Güney Afrika'da düzenlenen 2010 yılındaki turnuvada kazanmıştı.

İspanya Milli Takımı'nda 26 kişilik liste şu isimlerden oluşuyor:

  • Kaleciler: Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton&Hove Albion), David Raya (Brentford).
  • Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Eric Garcia (Barcelona), Hugo Guillamon (Valenica), Pau Torres (Villarreal), Jordi Alba (Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City), Jose Luis Gaya (Valencia).
  • Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Carlos Soler (Valencia), Rodrigo Hernandez "Rodri" (Manchester City), Pablo Martin Paez Gavira "Gavi" (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Gonzalez Lopez "Pedri" (Barcelona), Jorge Resurrecccion "Koke" (Atletico Madrid).
  • Forvet: Ferran Torres (Barcelona), Ansu Fati (Barcelona), Dani Olmo (Leipzig), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Pablo Sarabia (Paris Saint Germain), Marco Asensio (Real Madrid), Alvaro Morata (Atletico Madrid).

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