İspanyol basını: Arda Güler İstanbul'da kalmayacak

Fenerbahçe'nin Sevilla'yı 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı İspanyol basınında geniş yer bulurken, Arda Güler'e büyük övgü yapıldı.





AS gazetesi, maçın en iyileri olarak Arda ve uzun bir aradan sonra formasına kavuşan İsmail Yüksek'i gösterdi. Gazetenin maç değerlendirmesinde Arda Güler için, "İstanbul'da uzun süre kalmayacak" denildi.





Marca'da ise genç oyuncunun bir dönem Galatasaray'da oynayan Brezilyalı futbolcu Fernando'ya kurduğu üstünlüğe dikkat çekildi.





Diario de Sevilla gazetesinde ise Arda'nın Sevilla karşısında her geçen dakika daha büyük bir tehlikeye dönüştüğü ifade edildi.





En uzun süre oynadığı maçtı





Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ligde olduğundan daha çok süre alan Arda Güler, 84 dakika sahada kaldığı Sevilla maçında bu sezon en uzun süre oynadığı maçı geride bıraktı. Maçı 7 başarılı çalımla tamamlayan 18 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon bir maçta en az 7 çalım atan en genç oyuncu olarak da dikkatleri üzerine çekti.





Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 18 yaşında🎉 pic.twitter.com/h4aQOV9uEM — SPOR (@yenisafakspor) February 25, 2023





Avrupa Ligi tarihine geçti





Sevilla maçında rakiplerini 12 kez geçmeyi deneyen Arda karşılaşmayı 7 başarılı çalımla bitirirken, 18 yaş 20 gün ile Avrupa Ligi'nde bu sezon en az 7 çalım atan 20 yaş altındaki en genç oyuncu oldu. Avrupa Ligi'nde bir maçta en az 7 çalım atan Arda dışındaki en genç oyuncu Rennes'in oynadığı iki Shakhtar maçını da 7'şer çalımla bitiren 20 yaş ve 294 günlük Belçikalı Jeremy Doku olurken, listenin en yaşlı ismi ise Angel Di Maria oldu.





Dünya devleri izledi





İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre, Barcelona ve Atletico Madrid, Arda Güler'in durumunu yakından takip ediyor. Sezon sonunda ise bu iki dev kulübün genç futbolcu için hamle yapması bekleniyor.





Ayrıca Sevilla maçında Manchester City, PSG, Barcelona, Atletico Madrid ve Arsenal kulüpelerinin scoutlarının Arda Güler'i tribünden takip ettiği belirtildi.























