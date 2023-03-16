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Spor

İspanyol basını duyurdu: 'Avrupa Ligi'nde erken final'

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kadıköy'de Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde İspanyol basını kritik karşılaşmayı, 'Erken final' olarak yorumladı.

Haber Merkezi
14:27 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe'ye tur atlamak için 3 farklı galibiyet gerekiyor.

Fenerbahçe'ye tur atlamak için 3 farklı galibiyet gerekiyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 2-0'ın rövanşında Fenerbahçe, sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadeleyi 3 farklı skorla kazanarak tur atlamak isteyen temsilcimiz, adını çeyrek finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor.


İlk maçın özellikle ilk yarısında oldukça baskın bir oyun oynayan fakat aradığı golü bulamayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Sevilla'nın gollerine engel olamadı ve sahadan 2-0 mağlup oldu. Rövanş maçı öncesinde İspanyol basını, bu kritik karşılaşmayı erken final olarak yorumladı.


İşte İspanyol basınında, maçla ilgili atılan başlıklardan bazıları:

Marca:
"Kendi tarihini yeniden yazmak için"
Mundo Deportivo:
"Sevilla, Türk cehennemine katlanacak"
AS:
"Avrupa Ligi'nde resmi olmayan final"



#Fenerbahçe
#Sevilla
#UEFA
2 saat önce
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İspanyol basını duyurdu: 'Avrupa Ligi'nde erken final'
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