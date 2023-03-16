İspanyol basını duyurdu: 'Avrupa Ligi'nde erken final'

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 2-0'ın rövanşında Fenerbahçe, sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadeleyi 3 farklı skorla kazanarak tur atlamak isteyen temsilcimiz, adını çeyrek finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

İlk maçın özellikle ilk yarısında oldukça baskın bir oyun oynayan fakat aradığı golü bulamayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Sevilla'nın gollerine engel olamadı ve sahadan 2-0 mağlup oldu. Rövanş maçı öncesinde İspanyol basını, bu kritik karşılaşmayı erken final olarak yorumladı.