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Spor

İspanyollar Arda Güler'i konuşuyor

Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler'i ikna etti. Eflatun-beyazlıların 18 yaşındaki futbolcuyu Barcelona'nın elinden kapması İspanyol basınında manşetleri süsledi.

10:16 . 5/07/2023 Çarşamba
AA
Arda Güler'in Real Madrid'i seçmesi büyük ses getirdi.

Arda Güler'in Real Madrid'i seçmesi büyük ses getirdi.

Real Madrid'in Arda Güler ile anlaşması İspanyol spor basınında manşetlere çıktı.


Marca, "Madrid, Güler'i Barcelona'nın elinden alıyor", Sport "Madrid'den Güler için büyük teklif", As "Güler Madrid'i seçiyor" ve El Mundo Deportivo "Arda Güler için onu Real Madrid'e yaklaştıran beyaz saldırı" ifadelerini manşetine çıkardı.


İspanyol gazeteleri "Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki incisi, bonservis bedelinden biraz fazlasıyla 20 milyon euroya Real Madrid'e gelmek üzere. Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez, dün akşam Türk futbolcuya Barça'dan çok daha yüksek bir teklif götürdü. Fenerbahçe ve Arda Güler'den bugün onay gelmesini bekliyor. Transferi sonlanmaya yakın" diye yazdı.


Genç futbolcu Arda'nın büyük bir yetenek olduğunu vurgulayan gazeteler, Türk futbolcunun Barcelona, Sevilla ve Milan'dan gelen teklifleri geri çevirerek Real Madrid'i seçtiğini ancak 1 sezon başka bir takımda kiralık oynaması seçeneğinin halen masada olduğunu ileri sürdü.




#Arda Güler
#Fenerbahçe
#Real Madrid
#Barcelona
32 dakika önce
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