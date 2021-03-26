İspanyollar ve Fransızlar İrfan Can Eğribayat'ın peşinde

Transfermarkt verilerine göre İrfan Can Eğribayat'ın güncel bonservis değeri 2.8 milyon euro.

Süper Lig ekibi Göztepe’nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat’ı Fransız ve İspanyol kulüpleri takip ediyor. 22 yaşındaki kaleciyi Fransa’dan Nimes ve Metz kulüpleri takip ederken, İspanya’dan da Real Betis ve Levante ekiplerinin ilgisi bulunuyor.

Sezon başında Adanaspor’dan transfer edilen genç oyuncu, hem milli takımın alt yaş kategorilerinde gösterdiği performans, hem de Göztepe’deki oyunuyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Resmi teklif sezon sonunda

İrfan Can Eğribayat’ı listesine alan takımların şu ana kadar genç kaleciyle ilgili olumlu rapor hazırladıkları ve sezon sonunda Göztepe’ye resmi teklifte bulunacakları öğrenildi.

22 yaşındaki kaleci bu sezon 28 maçta Göztepe kalesini korudu. İrfan Can Eğribayat'ın sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona eriyor.

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