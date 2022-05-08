İstanbul bordo-mavi

Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplanan bordo-mavili taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutluyor.

Sanatçıların da sahne aldığı Yenikapı Etkinlik Alanı'na formasını giyerek gelen 7'den 70'e Trabzonsporlular arasında yurt dışından katılanlar, ailesi ile gelenler ve engelliler de yer aldı.

İstanbul Yenikapı'da şampiyonluğu kutlayan taraftarlar mutluluklarını dile getirirken, bundan sonra Trabzonspor'dan daha sıklıkla şampiyonluk beklediklerini ve bunun için artık önlerinin açık olduğunu ifade etti.

📸Trabzonspor taraftarları, Yenikapı’da alanı doldurmaya başladı. pic.twitter.com/W6aU9vrIYo — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 8, 2022