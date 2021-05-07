​İstanbul dev finali bekliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile Chelsea finalde karşılaşacak. İstanbul’da oynanacak dev finale 29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında İngiliz devi Chelsea, İspanyol devi Real Madrid’e karşı 2-0 kazanarak toplamda 3-1’lik skora ulaştı ve Manchester City’nin rakibi oldu. Chelsea, Şampiyonlar Ligi finaline üçüncü kez çıkarken (2007/08 ve 2011/12) ikinci kez bir İngiliz ekibiyle kupa mücadelesi verecek. İlki 2008’deki M. United eşleşmesiydi. M. City-Chelsea karşılaşması, Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncü İngiliz finali olacak. Daha önce Manchester United-Chelsea (2008) ve Liverpool - Tottenham (2019) karşı karşıya gelmişti.

25 BİN KİŞİ İZLEYECEK

Şampiyonlar Ligi’nde İstanbul’da oynanacak final karşılaşması öncesi dış basına açıklama yapan UEFA yetkilileri 29 Mayıs’ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na 25 bin seyirci alınacağını açıkladı. Türkiye’deki mevcut karantinanın 29 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi finalini etkilemeyeceği ve maça sınırlı sayıda taraftar alınacağı konusunda güvence verilmişti. Bu konudaki görüşmelerini sonuçlandıran UEFA’nın aldığı seyirci kararına göre 76 bin kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda finalist her takımın 4 bin taraftarı tribündeki yerlerini alabilecek. M. City ve Chelsea kulüpleri, İstanbul’a seyahat etmek isteyen taraftarlarının sisteme kayıt yaptırmasını istedi.

SÜPER LİG’İN GÖNLÜ M. CİTY’DE

Takımlarımızın son yıllarda Avrupa kupalarında başarısız sonuçlar alması, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sıraya gerilememize ve Süper Lig şampiyonunun önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılmasını tehlikeye soktu. Sıralamada ilk 10’da yer alamadığımız için Süper Lig’i birinci bitiren takımın doğrudan katılımı, Devler Ligi’nde bu sezonu şampiyon bitirecek takımın aynı zamanda kendi liginde bu turnuvaya katılma hakkını elde etmesiyle mümkün olacak. Chelsea kupayı kazanıp, Premier Lig sıralamasından Devler Ligi’ne katılım hakkı alamazsa, Türkiye Süper Ligi şampiyonu, ön eleme oynamak zorunda kalacak. Premier Lig’de 4. sırada yer alan Chelsea, sezon sonunda ilk 4 içinde kalıp Devler Ligi vizesini alması durumunda bir tehlike yaşanmayacak.

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Unutulmaz anların şehri sizi bekliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finaline kalan Manchester City ve Chelsea için açıklamada bulundu. 29 Mayıs günü İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final mücadelesi için Bakan Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, “En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor” ifadelerini kullandığı paylaşımda İstanbul’a gelecek olan iki takımın sosyal medya hesaplarını da etiketledi.

Niğde’yi zirveye taşıyacağız

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Niğde’ye gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı. Bakan Kasapoğlu, Niğde için önemli bir gün yaşandığını anlatarak, “Niğde’nin birbirinden değerli ilçeleri, mahalleleri, köyleri, kadınları, gençleri için bir araya geldik. Bu protokolle Niğde’mizi gençlik ve spor anlamında daha yukarılara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.