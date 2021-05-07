Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor İstanbul dev finali bekliyor
FUTBOL FUTBOL

İstanbul dev finali bekliyor

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı, 29 Mayıs’ta Manchester City ile Chelsea’nin karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi Finali’ne hazır. 76 bin kapasiteli stada 25 bin seyirci alınacak. Finalist takımların 4’er bin taraftarı tribündeki yerlerini alabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul dev finali bekliyor
İstanbul’un ev sahipliğinde 29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile Manchester City karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile Chelsea finalde karşılaşacak. İstanbul’da oynanacak dev finale 29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında İngiliz devi Chelsea, İspanyol devi Real Madrid’e karşı 2-0 kazanarak toplamda 3-1’lik skora ulaştı ve Manchester City’nin rakibi oldu. Chelsea, Şampiyonlar Ligi finaline üçüncü kez çıkarken (2007/08 ve 2011/12) ikinci kez bir İngiliz ekibiyle kupa mücadelesi verecek. İlki 2008’deki M. United eşleşmesiydi. M. City-Chelsea karşılaşması, Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncü İngiliz finali olacak. Daha önce Manchester United-Chelsea (2008) ve Liverpool - Tottenham (2019) karşı karşıya gelmişti.

25 BİN KİŞİ İZLEYECEK

  • Şampiyonlar Ligi’nde İstanbul’da oynanacak final karşılaşması öncesi dış basına açıklama yapan UEFA yetkilileri 29 Mayıs’ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na 25 bin seyirci alınacağını açıkladı. Türkiye’deki mevcut karantinanın 29 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi finalini etkilemeyeceği ve maça sınırlı sayıda taraftar alınacağı konusunda güvence verilmişti. Bu konudaki görüşmelerini sonuçlandıran UEFA’nın aldığı seyirci kararına göre 76 bin kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda finalist her takımın 4 bin taraftarı tribündeki yerlerini alabilecek. M. City ve Chelsea kulüpleri, İstanbul’a seyahat etmek isteyen taraftarlarının sisteme kayıt yaptırmasını istedi.

SÜPER LİG’İN GÖNLÜ M. CİTY’DE

Takımlarımızın son yıllarda Avrupa kupalarında başarısız sonuçlar alması, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sıraya gerilememize ve Süper Lig şampiyonunun önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılmasını tehlikeye soktu. Sıralamada ilk 10’da yer alamadığımız için Süper Lig’i birinci bitiren takımın doğrudan katılımı, Devler Ligi’nde bu sezonu şampiyon bitirecek takımın aynı zamanda kendi liginde bu turnuvaya katılma hakkını elde etmesiyle mümkün olacak. Chelsea kupayı kazanıp, Premier Lig sıralamasından Devler Ligi’ne katılım hakkı alamazsa, Türkiye Süper Ligi şampiyonu, ön eleme oynamak zorunda kalacak. Premier Lig’de 4. sırada yer alan Chelsea, sezon sonunda ilk 4 içinde kalıp Devler Ligi vizesini alması durumunda bir tehlike yaşanmayacak.

Unutulmaz anların şehri sizi bekliyor

  • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finaline kalan Manchester City ve Chelsea için açıklamada bulundu. 29 Mayıs günü İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final mücadelesi için Bakan Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, “En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor” ifadelerini kullandığı paylaşımda İstanbul’a gelecek olan iki takımın sosyal medya hesaplarını da etiketledi.

Niğde’yi zirveye taşıyacağız

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Niğde’ye gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı. Bakan Kasapoğlu, Niğde için önemli bir gün yaşandığını anlatarak, “Niğde’nin birbirinden değerli ilçeleri, mahalleleri, köyleri, kadınları, gençleri için bir araya geldik. Bu protokolle Niğde’mizi gençlik ve spor anlamında daha yukarılara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Söylersem utanırlar

Söylersem utanırlar
Camiler Hüseyniye çevriliyor

Camiler 'Hüseyni'ye çevriliyor

​Suriye'de İran mezhepçiliği yaygınlaşıyor.
Faciaya kıl payı

Faciaya kıl payı

​İstanbul'da 5 katlı bina çöktü.
Bölgede heyecana neden oldu

Bölgede heyecana neden oldu

​Baraj suyu çekilince ortaya çıktı.
Avrupa Ligi'nde şaşırtan final

Avrupa Ligi'nde şaşırtan final

Kovulduğu takımı eleyerek Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

​Bakan Soylu merak edilen konulara canlı yayında yanıt verdi.

Günlük ölü ve vaka sayıları hızla düşüyor.

​Mısır ile müteakip adımlar kararlaştırılacak.
'İki kulübü yönetecek'

'İki kulübü yönetecek'

Rizespor Başkanı ile ilgili flaş iddia.
Avrupa'da savaş çanları

Avrupa'da savaş çanları

İngiltere ve Fransa karşı karşıya geldi.

​Thodex'in kurucusu Özer'i yakalama çalışmalarından yeni detaylar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.