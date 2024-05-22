İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencilerinden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e 'Yılın Spor Yöneticisi' ödülü

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, İstanbul Topkapı Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi. Doğa Sigorta Konferans Salonunda düzenlenen törene, Dursun Aydın Özbek’in yanı sıra İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, Rektör Prof. Dr. Emre Alkin, Sarı-Kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara, Genel Sekreter Eray Yazgan ile Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Maruf Güneş ile Fatih Demircan katıldı.





Salona coşkulu alkışlar ve tezahüratlar arasında giren Başkan Dursun Aydın Özbek, öğrencileri selamladı.

Özbek: Türk sporuna hizmet etmeye çalışıyoruz

Törende katılımcılara hitap eden Başkan Dursun Aydın Özbek, Galatasaray'ın sadece bir spor kulübü olmadığını aktararak, "Galatasaray, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. 550 yılı aşkın bir gelenekten, kültürden gelen bir kulübüz. Biz yöneticiler de buna uygun olarak, geçmişimizi özümseyerek, bize emanet edilen değerlerin ne kadar önemli olduğunu bilerek kulübü yönetmeye ve Türk sporuna hizmet etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.,





Özbek, kulübün "Yabancı takımları yenme" misyonuna değinerek, "Biz bir spor kulübüyüz. 1905 yılında Ali Sami Yen Bey, arkadaşlarıyla bu kulübü kurduğunda kuruluş manifestosunu yazmışlar. En büyük özellik, birlik ve beraberliğin yanında Avrupalı takımları yenme özelliğini de koymuşlar. Bizim beklediğimiz Avrupa’da kupa getirmek. 24 yıl önce bunu başardık. Bir yenisini getirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özbek’ten öğrencilere tavsiye: Hayallerinizden vazgeçmeyin

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Dursun Aydın Özbek, “Hayallerinizin peşinden gitmeniz oldukça önemli. Şayet Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olma hayaliniz varsa bundan asla vazgeçmeyin. Geleceğe dair diğer hayallerinizin gerçekleşmesi için azimle çalışın. Bu çalışmanın meyvelerini toplayacağınıza, hayallerinizi gerçekleştireceğinize yürekten inanıyorum. Ben Galatasaray Lisesi’nde öğrenciyken, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olmayı hayal ettim ve buna inandım. Bugün kupalar kazanan, şampiyonluk yarışlarında liderliği elinde tutan Galatasaray Spor Kulübü’nün Başkanı olarak onur ve gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.





Özbek: Mezuniyet Töreninizde de Sizlerleyim

Öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Dursun Aydın Özbek, “Daha önce İstanbul Topkapı Üniversitesinin mezuniyet töreninde öğrencilerle bir arada olmuştuk. 2024 Mezuniyet Töreninizde de sizlerle bir arada olacağız.” dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin: Galatasaray lider, akılcı, vefalı ve nazik bir camiadır

Rektör Prof. Dr. Emre Alkin ise sarı-kırmızılı camianın lider, akılcı, vefalı ve nazik olduğunu ifade etti. Galatasaray Spor Kulübü’nün dört önemli özelliği olduğunu dile getiren Alkin, "Galatasaray'ın en önemli özelliği liderliktir. Galatasaray, her zaman ipi göğüsleyen taraftır. Galatasaray'ın ikinci en önemli özelliği ise akılcılıktır. Dursun Aydın Özbek başkanımız ile Galatasaray'da çalışırken akılcı yaklaşımlarından çok şey öğrendim. Galatasaray, kazanırken hem milli menfaate hem de milli değerlere sahip çıkar. Biz böyle öğrendik, böyle büyüdük. Üçüncü özellik de vefadır. Kendi şanlı geçmişimize sahip çıkıyoruz. Sonuncusu, nezakettir. Biz centilmenizdir. Bizim bir duruşumuz var" değerlendirmesinde bulundu.

Tören, Nihat Kırmızı ile Prof. Dr. Emre Alkin tarafından Dursun Aydın Özbek'e ödülünün takdim edilmesiyle sona erdi.







