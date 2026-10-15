İstanbul'a okumaya gelmişti! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Futbol kariyerindeki hızlı yükselişle dikkat çeken Gaoussou Diarra, kariyerinde tarihi bir ana imza attı.

2023 yılında özel bir üniversitenin İşletme fakültesinde eğitim almak üzere İstanbul'a gelen Malili oyuncu, kısa sürede Avrupa futbolunun en üst seviyesine tırmandı.

Hollanda ekibi Feyenoord'a transfer olan genç futbolcu, Feyenoord formasıyla kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıktı. Diarra, bu kritik mücadelede yaptığı asistle takımına skora katkı vererek dev sahnedeki ilk maçında dikkatleri üzerine çekti.

23 yaşındaki futbolcu, 2025 yılında İstanbulspor'dan 3.8 milyon euro bonservis bedeli ile Feyenoord'a transfer olmuştu.