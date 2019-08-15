UEFA Süper Kupa’ya penaltılar sonucu Chelsea’yi devirerek ulaşan Liverpool’da Teknik Direktör Jürgen Klopp maç sonu değerlendirmelerde bulundu. İstanbul’da çok iyi bir atmosferde güzel bir zafere imza attıklarını belirten Klopp, “Bugün büyük bir mücadele verdi oyuncularım. Stadyum da olağanüstüydü. İstanbul’a teşekkür ediyorum. Muhteşem bir atmosfer yaşadık. Kendi hava şartlarımız buraya getirmek isterdik. Nem biraz bizi zorladı. Galip geldik. Kedimizi ve çok mutlu hissediyoruz. Cumartesi günü tekrar maçımız var. Şimdi bu maça hazırlanmamız gerekiyor. Şu an hedefimiz bu” dedi.

“Tek başıma kazanmadım”

Süper Kupa’ya uzanan ilk Alman teknik adam olduğunu basın toplantısında öğrenen Klopp, “Böyle bir durum olduğunu bilmiyordum. Güzel bir duygu, ilk olmak. Ama sonuncu da ben olmayacağım. Güzel bir his. Kendimi salt Alman olarak görmüyorum. Bir Avrupalı olarak hissediyorum. Hepimiz aynı hedefe koşuyoruz. Ortak hedeflerimiz var. Liverpool takımında çalışmak çok güzel. Ben tek başıma kazanmadım. Liverpool takımım ve taraftarının ortak galibiyeti bu” şeklinde konuştu.

Liverpool İstanbul'da ikinci kupasını kazandı UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta karşılaştı. Normal süre 1-1, uzatmalar da 2-2 eşitlikle sona erdi. Seri penaltılarda rakibini 5-4 yenen Liverpool kupanın sahibi oldu.İstanbul’da oynadığı 2. Avrupa Kupası Finali’nde de kupayı kazanmayı başaran Liverpool, bu 2 maçta da sonuca penaltı atışlarıyla gitti.Liverpool’un İstanbul rüyası sürüyorŞampiyonlar Ligi tarihinin en iyi finallerinden birisi olarak gösterilen karşılaşmada Liverpool, 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Milan ile karşı karşıya gelmişti. İtalyan ekibinin ilk yarısını 3-0 önde kapattığı karşılaşmada herkes kupanın Milan’a gideceğini düşünürken Liverpool ikinci yarıda 3 gol birden bularak karşılaşmayı uzatmalara ve sonrasında da penaltılara götürmeyi başarmıştı. Milan’da Serginho, Pirlo ve Shevchenko penaltı atışlarını kaçıran isimler olurken, Liverpool’da penaltıdan yararlanamayan tek isim Riise olmuştu. Kırmızılar penaltı atışlarıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken, bugün de benzer bir senaryo gerçekleşti.Yine geriden geldiLiverpool, 2005 yılındaki Milan maçında olduğu gibi bugün de Chelsea karşısında ilk yarıyı mağlup olarak tamamladı. İkinci yarıda Mane ile eşitliği yakalayan Klopp’un öğrencileri, uzatma dakikalarında yine Senegalli yıldızının attığı golle öne geçti. Ancak Chelsea, Jorginho’nun penaltıdan attığı golle durumu 2-2’ye getirirken uzatmalar da bu şekilde sonuçlandı. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurmayı başaran Liverpool, skoru toplamda 7-6’ya getirerek 2005 yılında Olimpiyat Stadı’ndaki Şampiyonlar Ligi Finali’ne benzer bir senaryoyla İstanbul’dan yine kupayla dönmeyi başardı.Liverpool'un müzesine 1 Süper Kupa daha eklendi... #SuperCup #LIVCHE pic.twitter.com/2UjTJNZOAH— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Ağustos 2019



“Birçok şeyi düzeltmemiz gerekiyor”

Firmino’nun performansı hakkında da konuşan Klopp, “Firmino tabii ki hayati bir oyuncu. Ama başka biri de onun yerinde oynayabilir. Hepsinin farklı ve güçlü tarafları var. Rakibimiz kendisine karşı oynanan oyuna karşı uyum yaratabilen bir takımdı. Ona göre plan yaptık. 120 dakika oynamayı da planlamıyorduk. Bu bizim için bir sorun. 3. önemli maça çıktık. Birçok şeyi düzeltmemiz gerekiyor. Bugün iyi şeyleri de ortaya koyduk. Daha iyi futbol oynayabilirdik. Kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Önemli bir başarıya imza attık” ifadelerini kullandı.

Hakemlerin performansını beğendiğini söyleyen Alman çalıştırıcı, “Onların koştuğu gibi koşsak rahat kazanırdık. Penaltı kararında mutlu değilim. Hakeme de söyledim. İşleri zordu, baskı da vardı. İşlerini yapmaları zordu. Güzel bir performans sergilediler. Ancak ofsaydın çok uzun sürmesi, o bayrağın geç kalkması insanı etkiliyor. Endişeleniyorsunuz, kızıyorsunuz bayrak kalmadan. 2-3 pozisyonda bayrak gecikmeli kalktı. Bu sorunun düzeltilmesi lazım” dedi.

Takıma bir kupa daha kazandırdığı için mutlu olduğunu belirten Klopp, “Bir başka kupa daha getirdiğimiz için mutluyuz. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Kazanmadığınız bir şeyi kazanmak başkaymış. İyi bir deneyim oldu benim için. Taraftarlarımız için bunu yaptık. 3 aydır bunun üzerindeyiz. Bu ivme ile devam etmeliyiz” dedi. Klopp, bir gazetecinin İran’da kendisine büyük hayranlık duyulduğu hakkında ne düşündüğü sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bu tatil yapma seçeneklerimiz aza indirgiyor. İki İranlı oyuncuyla oynadım Mainz’da. İranlı oyuncular konusunda deneyimliyim. Böyle bir finalden sonra İran’da insanların bizi izlemesi mutluluk ve gurur veriyor. Önemli olan kulübün başarılı olması.”