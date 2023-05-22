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Spor

İstanbul'daki dev finalin hakemi belli oldu

Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

16:16 . 22/05/2023 Monday
AA
Marciniak'ın yöneteceği final maçı Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Marciniak'ın yöneteceği final maçı Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.


Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası finali sonrası Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde de düdük çalacak.


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.


İngiltere'nin Manchester City takımı ile İtalyan ekibi Inter arasındaki maç, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.






#Şampiyonlar Ligi
#Inter
#Manchester City
#Szymon Marciniak
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