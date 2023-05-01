İstanbulspor-Giresunspor
Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, Giresunspor'u konuk etti. Ev sahibi maçtan 1-0 galip ayrıldı. Ümraniyespor'un kazanamama serisi 3 maça çıkmış oldu. Konuk ekipte Bajic 17.dakikada bir penaltıdan faydalanamadı. İstanbulspor'da ise Deli 49.dakikada kırmızı kart gördü.
Maçın tek golünü 10.dakikada Eze attı. Alınan bu sonuçla İstanbulspor puanını 32'ye çıkartırken, Giresunspor 27 puanda kaldı. Gelecek hafta Alanyaspor, Adana Demirspor'a konuk olurken, Ümraniyespor ise Sivasspor'u ağırlayacak.
İstanbulspor-Giresunspor maç özeti
10. dakikada Okan Erdoğan’ın kendi sahasından uzun pasında ceza yayı yakınında Eduart Rroca topu kafa ile indirdi. Ceza sahası içi solunda topu alan Emeka Eze’nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
16. dakikada orta sahadan Jorman Campuzano’nun uzun pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Borja Sainz, Demeaco Duhaney’i geçmeye çalışırken meşin yuvarlak Duhaney’in eline çarptı. Maçın hakemi Mete Kalkavan bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada penaltıda topun başına geçen Riad Bajic’in vuruşunda kaleci David Jensen sağına gelen meşin yuvarlağı çeldi. Seken topa sol çaprazdan Borja Sainz’ın vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.