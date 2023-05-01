Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, Giresunspor'u konuk etti. Ev sahibi maçtan 1-0 galip ayrıldı. Ümraniyespor'un kazanamama serisi 3 maça çıkmış oldu. Konuk ekipte Bajic 17.dakikada bir penaltıdan faydalanamadı. İstanbulspor'da ise Deli 49.dakikada kırmızı kart gördü.