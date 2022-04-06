Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor İstifası kabul edilmedi
FUTBOL FUTBOL

İstifası kabul edilmedi

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer istifasının kabul edilmediğini açıkladı. Erginer, "Oyuncularıma, 'Başkanımız kabul ederse görevi de bırakacağım'ı söyledim soyunma odasında. Başkanımızla daha sonra konuştuk, kabul etmedi benim bu isteğimi"- "Temel amacımız Boluspor'un başarısı. Ne yapılması gerekiyorsa doğru zamanda onu yapmamız gerekiyor. Biran önce toparlanmamız şart"dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstifası kabul edilmedi
Reha Erginer

TFF1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, kötü gidişatın ardından görevi bırakmak istediğini kulüp başkanına ilettiğini ancak bu isteğinin kabul edilmediğini bildirdi.

Erginer, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, son oynanan Manisa FK maçı ile ligin ikinci yarısındaki durumu değerlendirdi.

"Oynadığımız en kötü futbolu oynadık"

"İkinci yarıda 10 maç oynadık. Mükemmel başladığımız 5 maçlık periyodun arkasından bunun tam tersi yaşadığımız 5 maçlık periyot var. Özellikle Manisa maçını söyleyebilirim. Bu zamana kadar herhalde geçen seneden beri oynadığımız en kötü futbolu oynadık. Maçın hiçbir dakikasında oyuna ortak olamadık. Rakibe karşılık veremedik. Bunu sadece taktiksel açıdan ya da oynanan oyun anlamında söylemiyorum. Manisa maçında, coşkumuz, arzumuz isteğimiz de yoktu. Dolayısıyla maçın hiçbir dakikasında oyunda olamadık."

"Futbolcularım çok baskı yaptı görevi bırakmamam için"

"Maçtan sonra oyuncularımla soyunma odasında konuştum. Bu gidişatı, 5 maçlık periyodu. Maç özelindeki sıkan şeyleri başkanla da konuşacağımı da söyledim. Oyuncularıma, 'Başkanımız kabul ederse görevi de bırakacağım'ı söyledim soyunma odasında. Başkanımızla daha sonra konuştuk, kabul etmedi benim bu isteğimi. Bir şeylerin değişmesi gerektiği ile ilgili düşüncem oldu. Oyuncularım da maçtan sonra tesiste yanıma geldiler. Onlarla konuştuk. Onların benim bu kararıma gösterdikleri duruş, tepki de önemliydi. Futbolcularım çok baskı yaptılar görevi bırakmamam için. Benim görevi bırakmamam için bana yaptıkları baskıyı aslında burada değil de sahada görmek istiyorum. Onlar da bundan sonra böyle bir oyunu bir daha oynamayacaklarını, bunu da sahada göstereceklerini söylediler. Bizim temel amacımız; Boluspor'un başarısı. Ne yapılması gerekiyorsa doğru zamanda onu yapmamız gerekiyor. Biran önce toparlanmamız şart."

"Bizi korkutan kendi oyunumuzu sahaya yansıtamamamız"

"Bizi korkutan kendi oyunumuzu sahaya yansıtamamamız. Bir daha böyle bir oyunun sezon bitene kadar oynanacağını, böyle bir maç yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tekrar takım bütünlüğünü sağlayacağız. Bunu tekrar yakalayacağız. Bu haftadan itibaren sahaya yansıtacağız."
Minaresi öksüz kaldı

Minaresi öksüz kaldı

​Altı asırlık cami 6 yıldır ibadete kapalı.
Yüzlerce sefer iptal edildi

Yüzlerce sefer iptal edildi

​İngiliz hava yolu şirketlerini koronavirüs vurdu.
Üçüncü mayın alarmı

​MSB: Kefken açıklarında bulundu SAS timleri müdahale ediyor

Güven oylamasından kaçmak için 220 milyonluk ülkeyi belirsizliğe sürüklüyor.

Fatih'in emanetleri emin ellerde

Fatih'in emanetleri emin ellerde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Fatma Sultan Türbesi'ni restore ediyor.

​Markayı ifşa edip açıkladılar: Altı çeşit peynirde tespit edildi.

​Geri sayım başladı: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.