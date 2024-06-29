Spor

İsviçre - İtalya Canlı izle - Canlı sonuç

EURO 2024 son 16 turu ilk maçında İsviçre ile İtalya karşı karşıya geliyor. İlk çeyrek finalistin belli olacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İsviçre - İtalya maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:57 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:57 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İsviçre - İtalya
İsviçre - İtalya

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu ilk karşılaşmasında İsviçre ile İtalya karşı karşıya geliyor.


Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


İSVİÇRE - İTALYA 11'LER

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Ndoye, Freuler, Xhaka, Aebischer, Vargas, Rieder, Embolo.

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian, Barella, Fagioli, Cristante, Chiesa, Scamacca, El Shaarawy.


İsviçre, İtalya'ya karşı 31 yıldır kazanamıyor. İki takım arasındaki son 6 maçın 5'i beraberlikle sona erdi.


İSVİÇRE - İTALYA CANLI İZLE

İsviçre - İtalya maçını canlı izlemek için


İSVİÇRE - İTALYA CANLI SKOR

#İtalya
#İsviçre
#EURO 2024
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