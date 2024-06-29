Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu ilk karşılaşmasında İsviçre ile İtalya karşı karşıya geliyor.
Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İSVİÇRE - İTALYA 11'LER
İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Ndoye, Freuler, Xhaka, Aebischer, Vargas, Rieder, Embolo.
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian, Barella, Fagioli, Cristante, Chiesa, Scamacca, El Shaarawy.
İsviçre, İtalya'ya karşı 31 yıldır kazanamıyor. İki takım arasındaki son 6 maçın 5'i beraberlikle sona erdi.